L'Italia vince la Coppa Davis per il secondo anno consecutivo, battuta l'Olanda con Sinner e Berrettini

SINNER - GRIEKSPOOR 7-6, 6-2

Jannik Sinner firma il punto decisivo contro l’Olanda, superando Tallon Griekspoor con un netto 7-6 (7-2), 6-2, e regala all’Italia la seconda Coppa Davis consecutiva. Come già fatto dalle ragazze nella Billie Jean King Cup, gli azzurri si confermano campioni, chiudendo un’annata indimenticabile per il tennis italiano. Sotto la guida di Filippo Volandri, la squadra azzurra trionfa a Malaga grazie ai successi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner, chiudendo la finale con un secco 2-0 contro gli Oranje. Una vittoria regala ulteriore gloria e soddisfazione a Sinner, sempre più numero uno del mondo, e che corona una stagione già ricca di successi. L’impresa degli azzurri li rende la quinta nazione a vincere nello stesso anno sia la Coppa Davis sia la Billie Jean King Cup, un risultato raggiunto in passato da Stati Uniti, Australia, Repubblica Ceca e Russia. Il match di Sinner non è stato privo di difficoltà: il primo set è stato particolarmente combattuto, con Griekspoor che ha dato filo da torcere. Tuttavia, Sinner ha saputo reagire con determinazione, dominando nel secondo set. È il terzo successo della storia per la nazionale maschile italiana, dopo il primo titolo conquistato nel 1976 e il trionfo dello scorso anno.