L’uccisione di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, fermato un 20enne

07 febbraio 2026, ore 18:00

Si tratta di Alex Manna, amico della 17enne trovata priva di vita in un corso d'acqua nell'astigiano

E’ stato portato nel carcere di Alessandria Alex Manna, il ventenne fermato nel pomeriggio, dopo essere stato messo sotto torchio dai carabineri, accusato dell’omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata la notte scorsa priva di vita in un corso d’acqua a NIzza Monferrato, nell’astigiano.   Il giovane, che in passato avrebbe avuto una relazione sentimentale con la vittima, durante l’interrogatorio è crollato confessando il delitto. Zoe Trinchero sarebbe stata percossa con violenza e poi strangolata al culmine di una lite, prima di essere gettarla nel greto del Rio Nizza, in una zona lontana dal centro della città. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le ultime ore di vita della ragazza e chiarire movente e dinamica dell'accaduto, mentre la comunità di Nizza Monferrato resta sconvolta da una tragedia che ha profondamente colpito l'intero territorio.

