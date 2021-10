La campionessa di sci Sofia Goggia, testimonial di RTL 102.5, sarà la portabandiera azzurra alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022

Il traguardo raggiunto da Sofia è stato subito celebrato dalla squadra dei finanzieri: “ È davvero festa grande in casa Fiamme Gialle , poco dopo l’ufficializzazione della notizia che sarà l’appuntato della Guardia di Finanza Sofia Goggia il portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino del prossimo febbraio ”, hanno fatto sapere in una nota. “ Capacità di rialzarsi, non solo fisicamente, dopo ogni infortunio, resilienza, spirito agonistico e straordinaria professionalità, puntiglio nella cura di ogni particolare del suo lavoro , sono le caratteristiche che hanno portato la Goggia a tagliare i suoi prestigiosi traguardi, cui oggi si aggiunge quello di rappresentare l’intero Paese ai Giochi Olimpici invernali di Pechino ”.

“ La portabandiera decisa all’unanimità sarà Sofia Goggia , prima donna a vincere la discesa olimpica per l’Italia alle Olimpiadi, portabandiera alla cerimonia di chiusura Michela Moioli ”, così Giovanni Malagò ha annunciato la notizia che vede le due atlete bergamasche al centro del progetto per Pechino 2022. “ Una bella favola, sono entrambe entusiaste ”, ha concluso. Il criterio di scelta è semplice: chi ha vinto almeno una medaglia d’oro ha il diritto a rappresentare il Paese. I nomi erano tre: oltre a Goggia e Moioli, anche Arianna Fontana aveva trionfato a Pyeonchang nel 2018. Quest’ultima però era già stata alfiere azzurro.

L’ATLETA

“Spero sempre di essere all’altezza, io ce la metto tutta”, aveva detto Sofia ai microfoni di RTL 102.5 una settimana fa. Classe 1992, bergamasca, nel 2018 aveva vinto quell’oro ai Giochi Invernali, in una disciplina in cui nessun altro italiano prima di lei aveva mai trionfato: la discesa libera. Ha vinto due coppe di specialità e due medaglie ai Mondiali, ed è stata la prima sciatrice italiana a salire sul podio di quattro diverse specialità della Coppa del Mondo. Una carriera brillante in cui non sono mancati i momenti bui: a gennaio di quest’anno, infatti, ha riportato un grave infortunio al ginocchio destro in seguito a una caduta a Garmisch. Un incidente che però non ha fermato la campionessa e testimonial di RTL 102.5.