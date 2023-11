La chitarra di Kurt Cobain all’asta per oltre 1,5 milioni di dollari

L’ultimo concerto di Kurt Cobain è stato al Terminal Einz di Monaco di Baviera. Era il primo di marzo del 1994 e il cantante e chitarrista dei Nirvana imbracciava una Fender MG-69 Mustang per mancini, conosciuta come Skystang. Quella stessa chitarra è ora stata messa in vendita dalla casa d’aste di Julien’s Auctions. Base d’asta: 1,5 milioni di dollari.

Un pezzo di storia

La chitarra del cantautore e musicista dei Nirvana fa parte della collezione Played, Worn & Torn: Rock’n’Roll Iconic Guitars And Memorabilia di Julien's Auctions. La casa d’aste, oltre a quella di Cobain, ha annunciato la messa in vendita di altrettante chitarre che sono appartenute a personaggi che hanno fatto la storia del rock a partire dalla quella di Mirk Hammett dei Metallica, Pete Townshend degli Who, Eric Clapton, Eddie Van Halen e Johnny Cash. Non ci sono solo strumenti musicali, ma anche pezzi di vita personale: l'auto sportiva di Slash, un juke box di John Lennon e un pacchetto di sigarette lasciato da Kurt Cobain in una struttura di riabilitazione di Los Angeles.