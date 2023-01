La Cina abolisce la quarantena per chi arriva dall'estero, ma il Covid dilaga con nuovi focolai

SVOLTA STORICA

La novità è clamorosa. La Cina viene da tre anni di isolamento assoluto. Tutto è cominciato nell'autunno del 2019 con il primo contagio da Covid, virus probabilmente fuggito dal mercato di Wuhan e diffusosi in tutto il mondo. Pechino fin da subito ha avviato una politica severissima, con lockdown lunghi e rigorosi. Per decine di milioni di cinesi è stato impossibile anche solo pensare di uscire di casa per periodi infiniti, niente a che vedere con le pur pesanti limitazioni che abbiamo vissuto in Europa. La situazione poi non è migliorata con il passare del tempo, come invece è avvenuto qui da noi, perchè la campagna vaccinale è stata molto meno efficace. Ora le restrizioni stanno progressivamente cadendo anche in Cina.





STOP ALLA QUARANTENA

Pechino ha eliminato la quarantena obbligatoria per i cittadini stranieri in arrivo dall'estero mettendo così fine a tre anni di isolamento in un momento in cui si stanno registrando nuovi focolai nel Paese. Dopo tre anni la Cina ha cancellato i principali divieti già il mese scorso. Il che, con tutta probabilità è stata la causa della ripartenza dei contagi. Gente poco vaccinata, chiusa in casa da tre anni con le difese immunitarie che sicuramente non si sono alzate, appena è tornata a vivere ha anche ripreso a contagiarsi. Il che non ha impedito di riaprire le frontiere. L'ultimo tabù è caduto oggi e riguarda lo stop alla quarantena per i cittadini stranieri che, da marzo 2020, prevedeva un periodo di isolamento in specifici Covid hotel. Inizialmente si trattava di tre settimana, poi la durata è stata ridotta a una settimana la scorsa estate e infine di cinque giorni a novembre.