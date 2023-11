La comunicazione ai tempi dei social e dell'IA: se ne parlerà a Verona a fine mese al XIII Festival della Dottrina Sociale#Soci@lmente liberi

Nel penultimo fine settimana di novembre, dal 24 al 26, Verona ospita la tredicesima edizione del Festival della Dottrina Sociale, tre giorni di incontri, dibattiti e interventi con la presenza prevista anche di due ministri, quello dell’Istruzione Giuseppe Valditara e quello degli Esteri, Antonio Tajani. Tre le macro-aree di confronto: ricerca e istruzione , sport e imprenditoria. Il tema portante è la comunicazione alla luce della diffusione dei social e dell’intelligenza artificiale. “Oggi siamo vicini ma mai troppo, filtrati dai social”, ha detto Alberto Stizzoli, presidente della Fondazione Segni Nuovi che da sempre organizza quest’evento. “Quest’anno abbiamo deciso questo titolo perché abbiamo pensato al peso dei social nella nostra società. Già da alcuni edizioni il festival tratta il tema delle relazioni e abbiamo pensato che fosse giusto riflettere su come le relazioni siano vissute nell’epoca dei social e dell’intelligenza artificiale”, ha proseguito Stizzoli.

Premiati imprenditori virtuosi

Come ogni anno sarà poi assegnato il premio “Imprenditori per il Bene Comune” dedicato agli imprenditori che nella loro attività hanno coniugato mercato, sostenibilità, profitto e solidarietà. La premiazione avverrà venerdì sera 24 novembre, al termine della prima giornata del Festival. Top secret per ora, il nome del prescelto. “Sarà una sorpresa, come ogni anno”, ha spiegato Luca Ferrarini, consigliere della Fondazione Segni Nuovi, “ma quello che è certo che così si può dare riconoscimento e visibilità a imprenditori che non si sono limitati a cercare il solo ritorno economico alle loro attività ma hanno coniugato mercato, sostenibilità, profitto e solidarietà”.