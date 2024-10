La Curva Nord dell'Inter cambia tutto, nuovo striscione e nuova organizzazione

La Curva dell'Inter ha diffuso oggi un comunicato sui social, riconoscendo gli errori commessi e promettendo una riorganizzazione interna dopo l'inchiesta della Procura di Milano che ha scosso il gruppo ultras. Un vero e proprio mea culpa da parte del tifo organizzato nerazzurro che annuncia cambiamenti significativi nella gestione della curva, a partire dalla fine dell' "economia di curva". D'ora in poi, i biglietti saranno acquistati individualmente e non ci saranno più sovrapprezzi. Inoltre, a San Siro verrà esposto un nuovo striscione, "Dal 1969... Uniti, fieri e mai domi", mentre per le trasferte la curva sarà rappresentata dal drappo "Secondo Anello Verde".

L'AMMISSIONE DEGLI ULTRAS

Gli ultras ammettono che questa centralizzazione dei poteri è sfuggita anche ai membri più assidui, che agivano in buona fede e beneficiavano dei servizi offerti, pur non avendo più accesso ai dettagli finanziari. Per quanto riguarda i biglietti, sottolineano che venivano acquistati tramite i canali ufficiali dell'Inter e regolarmente pagati. L’unico vantaggio, spiegano, era un canale prioritario per l'acquisto dei tagliandi, concesso per motivi organizzativi e di ordine pubblico, per assicurare la presenza costante dei tifosi più fedeli. Tuttavia, gli ultras riconoscono che la possibilità di richiedere un sovrapprezzo per i biglietti, destinato a coprire spese comuni straordinarie, ha contribuito al problema. Ora, consapevoli degli errori, hanno deciso di abolire l'economia di curva e riorganizzarsi con una gestione più trasparente. La nuova organizzazione prevede che la gestione del tifo sia affidata a un direttivo composto da rappresentanti dei vari gruppi, e che non vi sarà più alcun servizio biglietteria centralizzato. I biglietti, soprattutto per le trasferte, dovranno essere acquistati direttamente dai singoli tifosi.