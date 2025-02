La Grande Coalizione possibile in Germania. L'alleanza tra Merz e Scholz garantirà stabilità. Afd secondo partito tedesco

I Cristiano Democratici guidati da Friedrich Merz hanno vinto le elezioni in Germania con il 28,6% dei voti, secondo i dati definitivi pubblicati online dalla la commissione federale elettorale tedesca. L'ultradestra dell'Afd è secondo partito con il 20,8% delle preferenze, 10 punti percentuali in più rispetto al voto del 2021. Crollo per l'Spd del cancelliere Olaf Scholz, che chiude terzo. I Verdi entrano in Parlamento con poco più di 11 punti percentuali, ma il leader, Habeck si ritira perché il risultato non raggiunge le aspettative. Entra anche la sinistra linke sfiorando il 9 percento. Affluenza record alle urne, si sono recati a votare l’84 per cento degli aventi diritto, il dato più alto dal 1990, dopo la caduta del muro di Berlino e la riunificazione della Germania.

GROSSE KOALITION

La Grande coalizione fra i conservatori di Friedrich Merz e i socialdemocratici di Scholz, sarà possibile. Nonostante la debacle del partito dell’ex cancelliere, il nuovo parlamento si reggerà sull’alleanza a 2 che garantirà maggiore stabilità alla Germania, grazie alla fuoriuscita di piccoli partiti che non hanno superato la soglia di sbarramento del 5 per cento, i cui voti verranno distribuiti fra gli altri partiti. Soddisfatto il futuro cancelliere, che annuncia l’inizio dei colloqui nei prossimi giorni, per un passaggio di consegne rapido. Merz punta a formare il governo entro Pasqua, il 20 aprile. Afd, il partito di ultradestra guidato da Alice Weidel, ha raddoppiato suoi i consensi rispetto alla precedente tornata elettorale e si attesta come secondo partito tedesco. Le forze democratiche serrano i ranghi per contenere l’avanzata delle forze di estrema destra con il cosiddetto muro di fuoco -una sorta di cordone sanitario-, che oggi sembra meno incandescente di prima. Comunque, la leader di Afd dichiara di aver ricevuto i complimenti di Musk, che da sempre ha sostenuto esplicitamente la campagna elettorale di Weidel attraverso il suo social X. Mentre Habeck, leader dei verdi, lascia la guida del partito perché insoddisfatto del risultato: ha perso 3 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni, dal 14,7 del 2021 all’11,7 di queste elezioni.

TRUMP E I MERCATI

Si unisce alle congratulazioni ai vincitori da parte di tutti i leader europei, anche il presidente degli stati Uniti Donald Trump "Sembra che il partito conservatore in Germania abbia vinto elezioni molto importanti e attese: come negli Usa, il popolo tedesco si è stancato dell'agenda senza buon senso, soprattutto su energia e immigrazione, che ha prevalso per tanti anni". Poi aggiunge una postilla autoincensante: "Questo è un gran giorno per la Germania e per gli Stati Uniti d'America sotto la guida di un gentiluomo di nome Donald J. Trump. Congratulazioni a tutti: molte altre vittorie a seguire!!!". Merz risponde: portiamo l’UE a essere indipendente dagli Stati Uniti. Anche i mercati accolgono favorevolmente l’arrivo dei Cristiano democratici al Governo e la borsa di Francoforte registra una crescita intorno allo 0,8 percento