La Juventus vince la Coppa Italia

La Juventus vince la 15esima Coppa Italia della sua storia. I bianconeri si impongono 1-0 sull'Atalanta, nella finale andata in scena allo stadio Olimpico di Roma, grazie al gol di Dusan Vlahovic al 4'. Allegri diventa il primo allenatore nella storia a vincere cinque volte la Coppa Italia, superando a quota quattro Sven-Göran Eriksson e Roberto Mancini. L'Atalanta alla sua sesta finale deve rimandare il bis dopo quella vinta nell'edizione 1962-1963. I nerazzurri cercheranno di rifarsi in Europa League il 22 maggio a Dublino con il Bayer Leverkusen. La Juventus trova il vantaggio al primo affondo: al 4' servizio in verticale di Cambiaso per Vlahovic che vince il duello di fisico con Hien e, davanti a Carnesecchi, lo batte per l'1-0. L'Atalanta accusa il colpo e all'8' nuova ripartenza Juventus iniziata da un bel tacco di Vlahovic, ma sul cross finale di Iling Jr Djimsiti mette in angolo. Passa un minuto e ancora bianconeri pericolosi: cross di Nicolussi Caviglia e Gatti manda alto. L'Atalanta prova la reazione al 10' su una palla persa di Cambiaso, Lookman calcia di prima intenzione ma respinge Danilo. I bianconeri aspettano gli avversari per ripartire, sfruttando la grande corsa di Chiesa e delle sue mezzali, oltre alla buona vena e condizione psicofisica di Vlahovic. Al 34' ci prova De Ketelaere ma spreca calciando alto sopra la traversa. Sul finale di tempo al 44' Pasalic conclude dal limite ma Gatti salva la sua porta in scivolata. Ad inzio ripresa l'Atalanta cambia passo: al 51' ci prova Lookman ma la conclusione viene deviata in angolo, al 58' Koopmeiners di testa manda al lato. Al 64' altro contropiede Juventus, con Chiesa che scarica su Vlahovic che supera due avversari e conclude ma una deviazione di de Roon consente la parata di Carnesecchi. Nell'intervento però rimane a terra de Roon dopo la grande chiusura. L'olandese esce in lacrime, al suo posto Tolói. La Juventus trova il raddoppio al 74' ma il gol di Vlahovic, colpo di testa su cross di Cambiaso, viene annullato per fuorigioco millimetrico dal Var. Al 79' Lookman rientra sul destro e conclude di precisione ma colpisce la parte esterna del palo. All' 83' Miretti d colpisce la traversa con una conclusione in diagonale. 6 i minuti di recupero, ma il risultato non cambia: la Juvents vince la Coppa Italia 2023-2024.