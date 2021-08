La leggenda dell’Opera, Placido Domingo, regala una serata leggendaria al pubblico dell’Arena di Verona

Una serata evento, imperdibile perché unica, quella di ieri che ha visto Placido Domingo tornare, a 50 anni dal suo debutto, sul palco del 98° Arena di Verona Opera Festival. Il grande artista ha appassionato il pubblico che ha ricambiato con applausi scroscianti le sue esibizioni. Domingo ha eseguito pagine celebri, ma anche perle inedite dal repertorio italiano, francese, viennese e ispano. Come baritono è salito per quest’unica data sul palcoscenico del millenario anfiteatro insieme al soprano Maria José Siri. Grande la loro sintonia, magica la loro interpretazione di “Non ti scordar di me” (in coda all’articolo, ndr), così come l’armonia e l’intesa con la grande Orchestra e il Coro della Fondazione Arena, il direttore d'orchestra Jordi Bernàcer e con il maestro del coro Vito Lombardi. Accanto al teatro, a cielo aperto, più grande del mondo RTL102.5, la radiovisione più ascoltata d’Italia che regala i biglietti degli spettacoli agli ascoltatori.

RTL 102.5 PARTNER DEL 98° ARENA DI VERONA OPERA FESTIVAL 2021

RTL 102.5, la radiovisione più ascoltata d’Italia, continua a regalare i biglietti agli ascoltatori, su rtl.it il contest per partecipare e vincere i ticket per gli spettacoli del 98° Arena di Verona Opera Festival: dal 19 giugno al 4 settembre RTL 102.5 accompagna gli ascoltatori attraverso una stagione ricca di spettacoli, di titoli e di cast stellari.