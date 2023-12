La ministra Bernini a Caivano inaugura il Festival della Scienza e delle Arti

L’attenzione del governo nei confronti di Caivano resta altissima. Qui vicino a Napoli, epicentro di criminalità dove l’abuso di due bambine di 10 e 12 anni la scorsa estate ha scosso il paese, si vogliono radicare università accademie e conservatori, per tirare via dalle strade i giovani e coltivare talenti qualcosa può fare anche il Festival della scienza e delle arti inaugurato oggi dal ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini. Scuola e formazione universitaria, dunque, sono i temi da usare nella lotta alla dispersione scolastica e al disagio dei giovani. Il linguaggio è quello della scienza, sono coinvolti l’Istituto nazionale di fisica nucleare e il CERN di Ginevra; C’è poi il linguaggio dell’arte, della musica e dello sport. Il messaggio che passa dal ministro Bernini è quello che sbagliare non vuol dire fallire. RTL 102,5 anche in quest’occasione ha raccontato questa iniziativa per la rinascita di Caivano, con l’inaugurazione del Festival. La prima radiovisione d’Italia sta seguendo il progetto di riqualificazione di questo territorio e di crescita della comunità. Nella consapevolezza che il cambiamento vero non può che venire da chi a Caivano ci vive e specialmente dai giovani; l’impegno che RTL 102.5 ha preso e’ quello della promozione dello sviluppo sostenibile e benessere di questo territorio.





Bernini a RTL, lavoro di squadra pre crescere

Parola d’ordine “supportare i talenti”. Il ministro sottolinea e spiega che nessuno cresce, lavora e vince da solo, è sempre un lavoro di comunità, un lavoro di squadra. “Poi un consiglio su tutti, sbagliate!” afferma Bernini in un ideale discorso con i giovani. “Non abbiate paura di sbagliare - conclude il ministro - noi siamo qui per aiutarvi a recuperare subito “.