La moglie di Biden fa scalo a Napoli per mangiare la pizza. Parla il titolare della pizzeria, ho vissuto la scena di un film

La moglie di Biden fa scalo a Napoli per ordinare le pizze. Adesso, parla il pizzaiolo Enzo Coccia - che ancora non riesce a credere all'esperienza vissuta. in prima persona. Si tratta per davvero di una storia che potrebbe entrare nei libri di storia: Jill Biden - durante un viaggio di ritorno in America - cambia programma e fa scalo all'aeroporto di Napoli. La gola chiama, alla pizza napoletana non si può rinunciare: la moglie del Presidente degli States vuole fare uno spuntino all'insegna di una bontà tutta italiana.

Così, la first lady, fa una richiesta abbastanza inusuale: ordina 19 pizze (Margherite e Diavole), che vengono consegnate a bordo pista da Enzo Coccia. "Quando è arrivato l'ordine ho pensato che si trattava del personale dell'aeroporto", spiega a Protagonisti su RTL 102.5. "Poi, una volta giunto a Capodichino, dopo i controlli, sono arrivato a bordo pista ed ho visto diversi uomini in uniforme. Ho pensato che si trattasse di soldati americani. Ho consegnato le pizze, ho dato la ricevuta del Pos e sono andato via. Solo una volta tornato in pizzeria mi sono reso conto che si trattava di qualcosa di diverso", dice ancora Coccia in collegamento con la prima radiovisione d'Italia. Lui, napoletano doc, ha servito la moglie del presidente. "Posso inserirlo nel curriculum", aggiunge scherzando.