La musica del “Maurizio Costanzo Show” per l’ultimo addio al giornalista. La commozione di volti noti e gente comune

Se ne va con la musica del “Costanzo Show”, le note hanno accompagnato l’uscita del feretro dalla Chiesa degli Artisti. Tra gli applausi di amici, colleghi e della folla in Piazza del Popolo. Ultimo sipario di Maurizio Costanzo, la commozione tra i volti noti, l’abbraccio di centinaia di persone ideale a Maria De Filippi, ai figli Gabriele, Saverio e Camilla, quest’ultima anche a nome dei fratelli ha salutato il papà al termine del rito. La preghiera dell’Artista recitata da Gerry Scotti. Sulla bara di Maurizio Costanzo c’è anche l'immagine dell'amato gatto nero Filippo.

DON INSERO, SI CHIEDEVA COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO?

Poco attaccato al denaro, non rancoroso, protettivo verso i suoi familiari e suoi collaboratori: ma "non è un panegirico" scandisce don Walter Insero, durante l'omelia in cui racconta anche delle domande che il giornalista gli faceva sempre più di frequente: "cosa c'è dietro l'angolo?". Poteva "arrabbiarsi" ma se "si accendeva, faceva una sfuriata e dopo 5 minuti gli passava: non covava rancore". Il rapporto d’amore con i figli e quello anche di complicità, stima e tenerezza con Maria. "Il teatro è stato la sua grande passione. Ma più del teatro e della tv, Maurizio ha amato la radio" svela don Walter ricordando il periodo in cui il giornalista aveva lavorato nella sede radio della Rai, di via del Babuino. Noi di RTL 102.5 potremmo ricordare “Radio Costanzo Show”. E poi aggiunge il sacerdote "aveva un grande amore per gli animali, per il gatto Filippo e anche per le altre creature viventi con cui si sentiva in armonia". "Non si confessava di frequente ma era molto rispettoso, anche nei mei confronti. Negli ultimi tempi si era avvicinato ai valori cristiani" affascinato dal "mistero" della fede e dalla "misericordia".

CAMILLA, TI IMMAGINO IN PARADISO A FARE TALK SHOW

Ti immaginiamo in Paradiso che organizzi un talk show e nulla di quello che ci hai lasciato andrà perduto. E' l'ultimo saluto della primogenita Camilla al padre Maurizio Costanzo durante la cerimonia funebre nella chiesa degli Artisti che si è conclusa con la lettura della Preghiera degli Artisti, da parte di Gerry Scotti. "Papino" lo chiama la figlia che racconta della "ondata di amore che ci ha sommersi è merito di quello che hai dato a tante persone. Non hai avuto tre figli ma molti di più". Per tutti loro "sei stato padre e maestro di vita. Hai incoraggiato, spronato, costruito talenti". "A noi figli lasci un'eredità importante" sottolinea ancora Camilla che ricorda "l'umiltà" che lo contraddistingueva: "non ti saresti aspettato questa grande manifestazione di affetto. Avresti detto: ti rendi contro? E' per me?".