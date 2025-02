La salute del Papa, Bergoglio deve centellinare i prossimi impegni, c’è incertezza sul calendario papale

Dopo essere stato ricoverato giovedì scorso all'Ospedale Gemelli per un'infezione alle vie respiratorie, Papa Francesco sta affrontando una pausa forzata nelle sue numerose attività. La sua presenza oggi per la consueta recita dell'Angelus è stata annullata. Segno questo che le sue condizioni di salute richiedono riposo e attenzione. Come impongono i medici. E come indicato dalla Santa Sede, fino a lunedì non sono previsti appuntamenti ufficiali. Il calendario papale però al momento appare vuoto. Eppure l’agenda del Papa per i prossimi mesi è particolarmente ricca e impegnativa. Ci sono soprattutto da onorare gli impegni del Giubileo 2025.





Il programma

L’agenda prevede eventi significativi. Al momento il Giubileo dei Diaconi, previsto dal 21 al 23 febbraio, sembra essere ancora confermato. Non si terrà invece, l'udienza giubilare del sabato. Al suo posto, si svolgerà un incontro all’Auditorium Conciliazione. La Messa della domenica (prevista per quell’evento) al momento vedrà la presenza del Papa. L'8 e il 9 marzo, sarà la volta del Giubileo del Mondo del Volontariato. Poi arriveranno per Papa Francesco gli Esercizi spirituali con la Curia romana, sempre nel mese di marzo.





Gli altri eventi

L’anno giubilare resta però uno degli obiettivi principali del Papa, così come la preparazione per i riti pasquali, tra cui la processione per il Mercoledì delle Ceneri e la Messa del Giubileo degli ammalati in Piazza San Pietro. A tutto questo si aggiungono gli impegni pesanti che Bergoglio dovrà affrontare per le celebrazioni pasquali. I medici però potrebbero suggerire al Santo Padre di semplificare il programma, invitandolo a celebrare i riti pasquali da Casa Santa Marta.





L’incertezza

Nonostante l’incertezza causata dalla malattia, l’andamento degli eventi del papa resta in sospeso. Non è detto che il programma potrebbe subire cambiamenti i medici seguono costantemente la sua situazione, ma Papa Francesco, vuole restare vicino ai fedeli. Il recente ricovero non ha fermato il suo impegno. Ora però è tempo che si prenda cura della sua salute.