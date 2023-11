La tempesta Ciaran si abbatte sull'Europa. Pioggia e vento forte in arrivo anche in Italia

Si chiama Ciaran e secondo gli esperti è uno dei cicloni più intensi di sempre. Nel nord della Francia più di un milione di abitazioni sono rimaste senza energia elettrica, si segnalano almeno due persone morte e alcuni feriti. Due le vittime e due i feriti anche in Belgio. È allarme meteo nelle isole del Canale della Manica, con venti superiori ai 160km orari, onde fino a nove metri e una quarantina di case evacuate. Disagi in Spagna, con alberi caduti e problemi alla circolazione stradale. Una tempesta che lentamente si sposta anche sul nostro Paese, con correnti fredde che interessano il Nord Italia.





ALLERTA SULLE REGIONI ITALIANE

In Friuli Venezia Giulia sono attese precipitazioni straordinarie e le scuole saranno chiuse anche domani, così come in alcune zone della Toscana e della Campania, dove l’allerta scatta alle 21. In Veneto il Presidente Zaia ha riunito l’unità di crisi. Preoccupano le piogge in Trentino, dove sono sotto osservazione i corsi d’acqua e i versanti per possibili frane. Attenzione alta a Milano, dove pochi giorni fa è esondato il Seveso. E a Verona, dove si monitora il livello dell'Adige. A preoccupare in Liguria invece è il mare, con onde che potranno raggiungere i 6 metri. E il bollettino di criticità meteo della Protezione Civile conferma per domani l'allerta rossa su Friuli e Veneto e arancione in Trentino Alto Adige, su parte di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Molise. La tempesta dovrebbe poi esaurirsi tra domenica e lunedì.