La tomba di Pele' diventerà un’attrazione per turisti, arriva il tour del memoriale, un affare milionario

Mancano solo pochi dettagli da definire, poi nel cimitero verticale di Santos, in Brasile, la tomba di Pele' diventerà un memoriale aperto al pubblico e sin da ora promette di diventare la più importante attrazione della città portuale paolista del Brasile. In pratica diventerà come Graceland, la leggendaria residenza di Elvis Presley a Memphis. La tomba-mausoleo dove riposa Edson Arantes do Nascimento si annuncia come il luogo capace di attirare migliaia di visitatori e la rivista Forbes già preannuncia questo come un business milionario. Del resto, già adesso, che i lavori sono in corso, la tomba di Pele' è un continuo via vai di persone. Tante quelle che fermandosi qui si fanno un selfie per mostrare agli amici di essere passati di qui.





Come sarà la struttura

Anche se la famiglia del grande campione scomparso non ha ancora firmato la liberatoria si tratta solo di voci quelle che parlano di tomba-mausoleo per Pele'. Di sicuro c’è che i lavori vanno avanti e per ora un enorme pannello bianco oscura il tutto. Lo spazio è sorvegliato da due addetti che allontano i curiosi. Gira però su Internet un video in cui si vedono due statue dorate del numero 10 donate alla famiglia. Il corridoio sarà accompagnato da alcune gigantografie di Pele', foto in bianco e nero che ritraggono gli scatti più celebri del giocatore a partire dalla mitica rovesciata del film “Fuga per la vittoria”. Dopo il corridoio ecco la stanza del Re, una stanza con vista sullo stadio Vila Belmiro dove giocò a fine anni ’50. La bara è posta su un pavimento in erba sintetica. Attorno ecco foto di tifosi entusiasti. Poi ci sono coppe e trofei vinti, ma anche le maglie indossate nella sua gloriosa carriera. La tomba-mausoleo di Pele' diventerà un tempio del calcio e presto sarà svelata al pubblico. Infine una chicca. Nel garage del cimitero, coperta da un telo c'è l'auto del fuoriclasse. Anche questa sarà una tappa del tour alla tomba del numero dieci più famoso al mondo.