La tragedia dell'albergo Rigopiano di Farindola, in secondo grado decise altre 3 condanne aggiunte alle precedenti 5

La sentenza d’appello del tribunale dell’Aquila, dopo 5 ore di camera di consiglio, ha confermato le 22 assoluzioni del primo grado e le precedenti 5 condanne, decidendone altre 3 nuove e cioè quella dell’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, a 1 anno e 8 mesi, di Leonardo Bianco, ex capo di gabinetto della Prefettura, e di Enrico Colangeli, tecnico del comune di Farindola. I tre erano stati assolti in primo grado . Confermate le condanne del primo processo al sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, ai dirigenti della Provincia, Paolo D'Incecco e Mauro di Blasio, al tecnico, Giuseppe Gatto, e all'ex gestore dell'albergo, Bruno di Tommaso.









Le reazioni dopo la sentenza