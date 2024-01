La zuppa contro la Gioconda: gli ambientalisti prendono di mira uno dei quadri simbolo dell'arte mondiale

In azione due donne che hanno oltrepassato la barriera che protegge il quadro più famoso del mondo e, dopo, hanno lanciato il contenuto di buste che avevano con sé - una minestra o una zuppa - contro la protezione trasparente. Le due militanti indossavano una t-shirt con la scritta "Risposta alimentare". Una ha gridato "Cosa c'è di più importante?", l'altra "Il nostro sistema agricolo è malato". Entrambe, dopo aver gridato ripetutamente le loro frasi, hanno alzato la mano destra, mentre gli addetti del Louvre chiedevano ai presenti di evacuare. Contemporaneamente, sono stati portati dei pannelli neri che - pochi secondi dopo l'azione - hanno coperto la scena alla vista dei presenti, a telecamere e cellulari che cercavano di immortalarla.lI video della loro azione è stato diffuso comunque sul web.

La Gioconda, ultima di una serie di opere d'arte prese di mira dagli attivisti per il clima

Diversi i precedenti di azioni eclatanti di attivisti climatici ai danni di opere d'arte: si deve ai militanti di Just Stop Oil la zuppa di pomodoro contro i 'Girasoli' di Van Gogh alla National Gallery di Londra (14 ottobre 2022) e quella contro la 'Ragazza con l'orecchino di perla' di Vermeer al museo Mauritshuis dell'Aja (27 ottobre 2022). Sono stati invece due attivisti di 'Futuro Vegetal' a incollarsi alle cornici dei dipinti de' La Maja nuda 'e 'La Maja vestita ' di Francisco de Goya, esposti al Museo Nazionale del Prado di Madrid il 5 novembre 2022. Fra i due capolavori del maestro spagnolo hanno scritto il messaggio '+1,5º' per "avvertire dell'aumento della temperatura globale". Ancora Van Gogh nel mirino a Roma: gli attivisti di Ultima Generazione il 4 novembre 2022 hanno lanciato una zuppa di piselli contro 'Il seminatore' esposto in una mostra a palazzo Bonaparte. Nel luglio precedente a essere colpita dagli ambientalisti era stata la ' Primavera' di Sandro Botticelli: militanti di "Ultima Generazione", giunti al secondo piano della Galleria degli Uffizi, si erano incollati le mani al vetro protettivo. Stessa tecnica usata quando si sono incollati le mani alla base della celebre statua di Laocoonte esposta nei Musei Vaticani (agosto 2022). Tra le altre opere, 'vittime' degli ecovandali, anche il dipinto 'Les Meules' di Claude Monet al Museo Barberini di Postdam, in Germania, contro cui venne lanciato del puré di patate (23 ottobre 2022) e il quadro 'Morte e vita' di Gustav Klimt, conservato al Leopold Museum di Vienna, che venne imbrattato con un liquido nero e oleoso (15 novembre 2022).