Ladispoli, sospeso il preside che aveva allontanato un bambino iperattivo. "Farò ricorso"

Tutto era iniziato lo scorso 26 febbraio, quando il padre del piccolo aveva ricevuto una comunicazione sulla decisione di sospendere suo figlio, 6 anni, affetto da deficit dell’attenzione e iperattività associata alla difficoltà della regolazione degli aspetti comportamentali e aggressivi. Condizione che, secondo il Consiglio d'Istituto, sarebbe stata da considerarsi "non idonea alla comunità scolastica". L’uomo allora si era rivolto al Tar de Lazio, che una settimana fa aveva chiesto di reintegrare il piccolo, assegnando al minore anche ore di sostegno. Cosa che però non è accaduta. Così lo scorso 6 marzo il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara aveva inviato a scuola gli ispettori. Dopo la richiesta di accertamento, oggi l’ufficio scolastico regionale ha deciso di sospendere il dirigente dell’istituto, il Corrado Melone di Ladispoli. Al suo posto nominato un reggente, in attesa della conclusione dell'indagine ministeriale.





IL PRESIDE, "ACCANIMENTO"

Il presidente intanto si difende e parla di un accanimento. L'uomo ha spiegato di non aver reintegrato il piccolo perchè non era a conoscenza della decisione del Tar.