Le bellezze di Roma ospiteranno l'ultima tappa del Giro d'Italia, traguardo con il Colosseo sullo sfondo

TUTTI AL CAMPIDOGLIO

Domenica 26 maggio, dopo tre settimane di corsa, il Giro d’Italia si concluderà a Roma. Il gran finale è stato presentato oggi in Campidoglio, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e del presidente di RCS Urbano Cairo. Hanno partecipato all’evento anche la leggenda del ciclismo Vincenzo Nibali, il direttore di corsa Mauro Vegni, l’amministratore delegato di RCS Sport Paolo Bellino, l’assessore ai grandi eventi, sport turismo e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni e il direttore Global Services di Enel Stefano Ciurli.

TAPPA NELLA STORIA

La tappa conclusiva del Giro d’Italia partirà dall’EUR, si dirigerà verso il mare per passare da Ostia, poi si tornerà in centro per un circuito che toccherà i luoghi più iconici della città: il Colosseo, il Circo Massimo, le terme di Caracalla con traguardo a via san Gregorio, nei pressi dei Fori Imperiali. Per la prima volta nella storia la corsa rosa si concluderà nella Capitale per due anni consecutivi, il comune ha voluto fortemente questa doppietta per consacrare Roma come capitale anche dello sport. Nel complesso il Giro d’Italia ha fatto tappa a Roma per 50 volte, e in sei occasioni è stata questa la frazione conclusiva.

RTL 102.5 AL GIRO

Il Giro d’Italia partirà il 4 maggio da Torino. Presente anche RTL 102.5, che torna in corsa in duplice veste: come entertainment partner garantiremo animazione e informazione sul posto per gli spettatori in attesa del passaggio della corsa ( saremo alla partenza, lungo il percorso, in carovana pubblicitaria e all’arrivo), e sul fronte giornalistico racconteremo la gara con continui e costanti aggiornamenti, narrando l’evento sportivo ma anche tutto ciò che gli sta intorno, sfruttando il Giro per fare un viaggio attraverso l’Italia.