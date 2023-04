Le condizioni di Silvio Berlusconi sono in costante miglioramento. Pier Silvio: "È un esempio perché si sta impegnando"

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Prosegue senza intoppi il ricovero di Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele di Milano, oggi è il nono giorno in terapia intensiva per il leader di Forza Italia. "Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo". Così l'ultimo bollettino firmato dal professor Alberto Zangrillo ed il professor Fabio Ciceri.





LE PAROLE DI PIER SILVIO BERLUSCONI

“Sta migliorando ma i medici mi dicono che è in un ambito intensivo”. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, lasciando l’ospedale San Raffaele di Milano dopo una visita al padre. “E’ uscito il bollettino, non mi addentro nelle questione mediche. E’ chiaro che è in un ambito intensivo, questo va tenuto in considerazione e rispettato” ha ricordato Pier Silvio Berlusconi, invitando i cronisti ad avere “cautela nel parlare e rispetto”. "Voglio dire questa cosa dal cuore: sono ammirato dalla forza e dall'impegno con cui papà ancora una volta sta lavorando per recuperare. Non mi addentro in questioni mediche perché è in ambito intensivo ma l'ho trovato di buon umore. È un esempio perché si sta impegnando".





LE PAROLE DI ANTONIO TAJANI

“Il decorso di Silvio Berlusconi procedo bene, i medici sono soddisfatti di come reagisce alle cure, è un fatto positivo che le cose vadano migliorando. Il 5 e 6 maggio ci sarà un grande evento di Forza Italia a Milano e ci auguriamo di averlo sul palco”. Così il Vicepremier Antonio Tajani, lasciando la terrazza del Pincio dopo la cerimonia per i 171 anni della polizia di stato. “Stamattina, nel corso di una riunione del Ppe, c’è stato un affettuoso saluto del presidente Weber: gli ha fatto gli auguri di pronta guarigione, a nome di tutto il Ppe, cosa che gli ho fatto immediatamente sapere”.