Le elezioni russe dividono la comunità internazionale, reazioni contrastanti

Tutto è andato come previsto: con l'87% dei voti Vladimir Putin si è aggiudicato il quinto mandato, che lo terrà a capo del governo fino al 2030. È il risultato più ampio mai ottenuto da un presidente eletto, ma che divide profondamente la comunità internazionale.





LE CONGRATULAZIONI

Congratulazioni a Putin sono state espresse dalla Cina, che ha sottolineato il legame strategico con la Russia. Secondo Xi Jinping questa rielezionenei confronti di Putin. Di vittoria" ha parlato il presidente iraniano Ebrahim Raissi. Un telegramma è arrivato dal leader nordcoreano Kim Jong-un. Una telefonata c'è stata invece con il presidente bielorusso Lukashenko, che ha definito il trionfo. Complimenti a Putin anche dall'India, dalla Bolivia, dal Venezuela, da Cuba e dalle ex repubbliche sovietiche, come l'Azerbaigian, l'Uzbekistan e il Tagikistan.





LE CRITICHE

Ma ad essere nutrito è anche il fronte delle critiche, con l'accusa di aver assistito a un voto - farsa. La Francia ha affermato che ancora una volta in Russia non sono state rispettate le "". Parigi ha reso anche omaggio al ". Parole condivise dal presidente tedesco Steinmeier, che ha spiegato che non invierà alcun augurio a Vladimir Putin. Che secondo il Ministro della Difesa britannico Shapps si sta comportando come uno "parlando di un





L'ITALIA

Fibrillazioni che si registrano anche in Italia.ha dichiarato, a margine di un evento, il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini" ha detto, augurandosi che il 2024 possa essere l'anno della pace. Di tutt'altro avviso il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui le elezioni russe sono stateha spiegato





LA REPLICA DEL CREMLINO

Accuse occidentali assurde per il Cremlino, secondo cui il risultato di Putin è" e dimostra il consolidamento del sostegno del Paese. Lo ha affermato il portavoce Dmitry Peskov, attaccando anche la vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya.ha detto.