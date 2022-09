Le fughe di gas da Nordstream 1e 2, danni senza precedenti per le autorità danesi, forse un sabotaggio russo

In una conferenza stampa a Stoccolma, la premier svedese Magdalena Andersson ha affermato che la polizia svedese ha aperto una " indagine preliminare per sabotaggio" sul caso Nord Stream. "Lavoriamo assieme alla Danimarca, Norvegia, Germania e Usa. L'Unione Europa è stata informata" , ha aggiunto. La ministra degli Esteri Ann Linde ha dal canto suo affermato che " si tratta probabilmente di un sabotaggio, ma non speculiamo su chi possa esserne responsabile ". E questa mattina si riunirà il consiglio di sicurezza svedese. Poco prima, la premier danese, Mette Fredricksen, aveva affermato che " le fughe di gas non sono un incidente" e che si tratta "azioni deliberate"

Il rischio ambientale

Nei giorni scorsi, sismologi danesi e svedesi avevano registrato due forti esplosioni in mare, attorno all'isola danese di Bornholm: la prima alle 2.03 della notte tra domenica e lunedì di magnitudo 1.9, la seconda di 2.3 alle 19.04. "Un'enorme emissione di energia che interpretiamo come proveniente con la massima probabilità da una forma di detonazione", aveva spiegato all'Afp Peter Schmidt della Rete nazionale sismica svedese. Infine l'avviso che i gasdotti avevano perso pressione, e la scoperta di tre falle nei gasdotti 1 e 2 che stanno sprigionando gas facendo ribollire la superficie di quel tratto di mare in aree che vanno dai 200 ai 1.000 metri di diametro, come testimoniano immagini che hanno fatto il giro del mondo. La fuoriuscita, ha avvertito Copenaghen, durerà almeno una settimana. E, secondo gli esperti, rappresenta un "grave danno" che potrà avere un impatto sulla concentrazione di gas serra in atmosfera e soprattutto sulla sicurezza energetica dell'Europa.