Ligabue a RTL 102.5: "Il nuovo live? Sarà spettacolare"

Al via dal 3 febbraio a Roma il Made In Italy - Palasport 2017

Con oltre 300mila biglietti già venduti il Made In Italy - Palasport 2017 di Ligabue, al via da Roma il 3 febbraio, è già un successo. "La scaletta vedrà tutto l'album Made In Italy in sequenza - ha anticipato Ligabue a RTL 102.5 in The Flight -. E' la prima volta che suono un album per intero ma mi sembra anche giusto perché ci sarà spazio per spiegare il percorso del protagonista Riko lungo 14 brani. Poi non mancheranno i successi tra cui Urlando contro il cielo che è la canzone che ha scelto la gente e che io devo fare assolutamente ad ogni concerto". Sul palcoscenico Liga annuncia che sarà "spettacolare e ci saranno molte luci e video".

