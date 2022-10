Liliana Segre al Senato, lasciamo fuori dall'aula la politica urlata

Una giornata storica per l’Italia, che vede nascere la sua diciannovesima legislatura. E lo fa partendo dal Senato, nel segno di un discorso che ha ricevuto numerose standing ovation: quello di Liliana Segre, chiamata oggi a presiedere, in quanto senatrice più anziana, la seduta con cui è stato eletto il nuovo Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Segre ha tenuto un lungo discorso che ha ripercorso la sua storia personale, ma anche una pagina di quella del Paese.

IL PESO DELLA STORIA

Dopo i saluti al Presidente Mattarella, a Papa Francesco e al Presidente emerito Napolitano, il pensiero va alla guerra in Ucraina. “” ricorda Liliana Segre. Poi il richiamo” provocate da un appuntamento col destino, che smuove l'Aula di Palazzo Madama:dice, ricordando come la sua presidenza del Senato, seppur temporanea, arrivi nel centenario della Marcia su Roma. Un alto valore simbolico per Liliana Segre, lei che si ricorda bambina, costretta dalle leggi razziali a lasciare i banchi della scuola elementare “Ma che oggi, ottant’anni dopo, si ritrova

PRESERVARE LE ISTITUZIONI

La riflessione si sposta poi all’Istituzione del Senato, che si vede per la prima volta rinnovata in maniera profonda, registrando due novità: il voto a partire dai diciotto anni e la riduzione degli eletti a duecento. Dati che aumentano la responsabilità che grava sui senatori, con "

LA POLITICA URLATA, CHE HA ALLONTANATO GLI ELETTORI

Un passaggio particolarmente apprezzato è stato quello sui toni politici. Segre auspica che si lasci fuori dal Senato “interpretando una politica alta che abbia rispetto per gli avversari e che siGarantita dev’essere anche la lotta al linguaggio di odio, all’” e alle discriminazioni. Parole che risuonano potenti pronunciate da Liliana Segre, che dal 2021 presiede la Commissione straordinaria per il contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.