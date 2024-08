Lo hanno reso noto i servizi di emergenza, aggiungendo che sono stati mobilitati circa 100 vigili del fuoco e 15 autopompe (in aggiornamento) Photo Credit: Michelle Birkby/Emma Butler (X)

Un incendio è divampato nella famosa Somerset House di Londra sullo Strand, una casa nobiliare trasformata in museo e centro per eventi culturali. Le fiamme si sarebbero sviluppata nella parte del tetto. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza, aggiungendo che sono stati mobilitati circa 100 vigili del fuoco e 15 autopompe. La notizia sta circolando in queste ore e la prima ricostruzione dei fatti è ancora frammentaria.

LA CHIAMATA AI VIGILI DEL FUOCO

La prima chiamata ai pompieri è arrivata intorno a mezzogiorno (ora locale). Il sito è stato chiuso al pubblico. Ma è solo una sezione di dimensioni ridotte dell'edificio a essere interessata dalle fiamme, si precisa sul sito della residenza, ora uno spazio aperto al pubblico usato come hub culturale.