La fuga degli infermieri dall'Italia: Antonio Torella, 41 anni :"Ecco perché ho lasciato il mio paese"

In Italia, il settore sanitario sta attraversando una crisi sempre più problematica, con pochi professionisti qualificati e condizioni di lavoro che spingono molti, soprattutto infermieri, a cercare opportunità all'estero. E’ proprio ciò che ha fatto Antonio Torella, un infermiere di 41 anni che è tornato a Bologna dopo aver lavorato per diversi anni in Inghilterra; sebbene abbia avuto altre opportunità di lavorare all'estero, ha scelto di tornare in Italia per rimanere vicino alla famiglia e ai suoi figli. Nonostante questa sua decisione, la tentazione di tornare a lavorare all'estero in lui è ancora forte, con offerte che arrivano fino a 1.500 euro a settimana, oltre che master universitari, corsi di formazione e di specializzazione retribuiti. Una differenza rilevante rispetto a quanto guadagnerebbe lavorando in un ospedale italiano. Tuttavia, il ritorno in Italia per lui non è stato facile. Antonio si è trovato a dover fare i conti con la realtà del sistema sanitario italiano, dove la carenza di personale continua a peggiorare e le condizioni lavorative rimangono problematiche.

Un settore in crisi

La carenza di infermieri è un problema crescente in Italia. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), L’Italia è uno dei Paesi più colpiti in Europa dalla fuga di personale sanitario, e questa situazione sta diventando una vera e propria emergenza. I motivi principali di questo problema sono che è difficile trovare infermieri che restino a lungo, molti hanno contratti temporanei e lo stipendio non basta. Spesso si trovano a lavorare troppo, con turni lunghi e un carico di lavoro sempre più pesante e senza essere pagati adeguatamente per tutto quello che fanno. “In Inghilterra, dove la figura dell’infermiere è storicamente valorizzata, vanno alla ricerca di personale qualificato, come quello italiano, per mantenere alti gli standard soprattutto del rapporto quantitativo infermiere-pazienti.” sostiene Antonio in un' intervista al "Corriere della Sera" In questa situazione, molti infermieri professionisti decidono di cercare lavoro all'estero, come ha scelto Antonio, dove le condizioni sono migliori. Paesi come la Gran Bretagna, la Germania o la Svizzera offrono stipendi più alti e contratti più sicuri. Lì infatti Antonio ha trovato un lavoro che paga di più e meno stressante rispetto a quello che faceva in Italia.