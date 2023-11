Lukaku? No, Thuram! Inter di nuovo in vetta. Milan raggiunto dal Napoli sul 2-2, Juventus seconda

INTER-ROMA 1-0

E’ una vittoria pesante quella dei nerazzurri perché consente loro il controsorpasso alla Juventus in testa alla classifica. Vittoria meritata, ma sudata. A san Siro ha deciso chi è arrivato al posto di Lukaku: Marcus Thuram, in gol al 36esimo della ripresa su solito perfetto assist di Di Marco. Il belga ha trovato un ambiente ostile, tutti pronti a fischiarlo a ogni tocco palla; anche a causa della tattica molto difensivista della Roma, Big Rom ha avuto pochissime possibilità di mettersi in mostra. L’Inter è partita forte: tre grandi occasioni nel primo quarto d’ora, soprattutto una traversa di Cahlanoglu. I nerazzurri hanno continuato a fare la partita, ma la Roma con il passare dei minuti ha chiuso i varchi. La squadra di Mourinho si è presentata solo una volta nell’area avversaria: a metà ripresa colpo di testa di Cristante con gran parata di Sommer. Poi a un quarto d’ora dalla fine, quando tra i tifosi interisti iniziava a serpeggiare un po’ di nervosimo, ecco l’incursione vincente di Thuram. Una volta sotto, la Roma non ha reagito, anzi è stata l’Inter ad andare vicina al raddoppio con una traversa colpita da Carlos Augusto. Inter sola al comando a + 2 sulla Juventus, + 3 sul Milan rimontato a Napoli.

NAPOLI-MILAN 2-2

Il Milan ha sprecato una grande occasione, il Napoli ha dimostrato di essere ancora vivo. Ai rossoneri non è bastata la doppietta di Giroud, i partenopei hanno rimontato anche senza Osimhen, ci hanno pensato Politano e Raspadori. Il primo tempo è stato senza storia: da una parte una squadra motivata a rialzarsi dopo le recenti difficoltà; dall’altra un gruppo disorientato e svuotato. Diavolo indemoniato, partenopei alle corde. L’occasione avuta da Giroud dopo nemmeno due minuti (deviazione decisiva di Rahamani) è stata il prologo della serata. L’attaccante francese, che non segnava da una vita, ha realizzato una doppietta nel giro di nove minuti. Entrambi i gol di testa, al 22esimo e al 31enesimo. Poco prima del raddoppio del Milan, Politano aveva mandato sull’esterno della rete da pochi passi. Ma era stata una fiammata episodica del Napoli parso in difficoltà sul piano fisico, mentale e tecnico. E infatti prima dell’intervallo la squadra di Pioli ha rischiato di dilagare, con le occasioni per Reijners e Musah. Napoli giustamente fischiato dal suo pubblico all’intervallo. La musica è cambiata nella ripresa: al quinto minuto Politano si è inventato una magia e ha riaperto la gara. Ecco la scossa di cui il Napoli ha bisogno: i partenopei ora ci credono, sfiorano il pari con Di Lorenzo e con Kvara. Poi il 2-2 è arrivato al 18esimo con una magistrale punizione di Raspadori. Acque agitate sulla panchina del Milan: con Leao e soprattutto Giroud che hanno palesato il loro dissenso per la sostituzione. Nel finale Napoli in dieci per l’espulsione di Natan. In pieno recupero occasioni per Calabria e Kvara. Finisce in pareggio, giusto così.





CAGLIARI-FROSINONE 4-3

C’è una domanda che spopola tra gli appassionati di calcio: “Ma perché non ho guardato Cagliari-Frosinone?”. D’accordo, non era il Clasico Barcellona-Real Madrid, ma ha offerto emozioni forti. E un finale a sorpresa. Sembrava tutto facile per gli ospiti: in vantaggio di due gol all’intervallo con la doppietta di Soule, in avvio di ripresa si sono portati sullo 0-3 con Brescianini. Sembrava finita, con i sardi alle prese con una maledizione fatta di pali, traverse, salvataggi sulla linea, un rigore sbagliato e uno tolto dal Var. Poi il Cagliari nel giro di quattro minuti ha riaperto i discorsi con i gol di Oristanio e Makoumbou tra il 72esimo e il 76esimo. Al noventesimo comunque erano ancora avanti i ciociari. Ma ecco nel recupero l’incredibile doppietta di Leonardo Pavoletti, in rete al 94esimo e al 96esimo. Alla Domus Arena apoteosi del Cagliari di Claudio Ranieri, ora più ottimista sulle prospettive di salvezza. “Incommentabile” ha invece chiosato il delussissimo Eusebio Di Francesco.