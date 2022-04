Lutto nel mondo della musica, è morto il batterista del gruppo rock dei Foo Fighters, Taylor Hawkins

Il mondo della musica è in lutto per la morte di Taylor Hawkins, il batterista della famosa band rock dei "Foo Fighters". Aveva 50 anni e sarebbe stato stroncato da un infarto mentre era in albergo in Colombia per una data del tour mondiale del gruppo. L'annuncio della scomparsa di Hawkins è stato dato, sui social, dal resto dei componenti della band rock americana.





L'annuncio sui social della morte

" La famiglia dei Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro amato Taylor Hawkins ", ha twittato, quando in Italia erano le 4 della scorsa notte, il gruppo fondato nel 1994, a Seattle, dall'ex batterista dei Nirvana, Dave Grohl. "Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa", si legge nel messaggio, "vivranno con tutti noi per sempre. I nostri cuori vanno a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia, e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile".





Hawkins è morto in albergo