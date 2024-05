Maiorca, crolla la terrazza di un ristorante. Quattro i morti e numerosi i feriti

Una delle zone centrali del turismo internazionale a Palma di Maiorca, già in piena alta stagione. È qui che ieri sera è crollata la terrazza del Medusa Beach Club, uno dei locali più noti dell'isola. Il bilancio aggiornato è di quattro morti e 16 feriti, di cui 7 in condizioni gravissime. La Farnesina ha spiegato che non ci sono italiani coinvolti. Le vittime sono due ragazze tedesche, di 20 e 30 anni, una cameriera spagnola di 23 anni e un cittadino senegalese di 44 anni, che lavorava come buttafuori in un locale sulla via. Si chiamava Abdulaye Diop ed era diventato noto nel dicembre del 2017, quando insieme ad un amico si lanciò in mare per salvare un bagnante che stava affogando, al largo di Playa de Palma.





LA RICOSTRUZIONE

Secondo quanto ricostruito fin qui, tutto è iniziato intorno alle 20.30. Al primo piano, sulla terrazza, le persone stavano ballando. Ma d'improvviso la struttura è collassata per tre o quattro metri, cadendo su una volta che ha ceduto a catena. Nel seminterrato c'era la zona ristorante, in cui i commensali si sono ritrovati invasi dalle macerie. Gli investigatori stanno lavorando per individuare le cause del cedimento. Tra le ipotesi, il sovraccarico della terrazza e la vecchiaia della struttura - anche se il locale era stato ristrutturato un paio di anni fa. A spiegarlo è stato il capo dei Vigili del Fuoco di Palma, come riporta il quotidiano spagnolo





TRE GIORNI DI LUTTO

Il Comune di Palma ha dichiarato tre giorni di lutto. Il Parlamento delle Baleari ha osservato un minuto di silenzio. Anche il Primo Ministro Pedro Sanchez ha espresso cordoglio e ha assicurato che lo Stato metterà a disposizione le risorse necessarie per far fronte all'emergenza.