Malore in campo per Edoardo Bove durante Inter-Fiorentina. Il giocatore è in ospedale, ha ripreso conoscenza e respira Photo Credit: agenziafotogramma.it

Attimi di paura allo stadio Artemio Franchi di Firenze, al 17esimo minuto del match tra Fiorentina e Inter il centrocampista italiano Edoardo Bove si è accasciato a terra a causa di un malore. Partita immediatamente interrotta con i giocatori in campo che si sono messi intorno a Bove per coprire la visuale. Strazianti le immagini della disperazione dei compagni e degli avversari, ripresi in lacrime. Le squadre dopo momenti di agitazione a causa di un ritardo nell'ingresso dell'ambulanza, sono rientrate sconvolte negli spogliatoi. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Edoardo Bove comunque ha ripreso conoscenza e respira autonomamente, Fondamentale il massaggio cardiaco in campo dei sanitari. Potrebbe essere stata una crisi epilettica la causa del malore con successivo arresto cardiaco in campo: il giocatore ora è vigile, con lui ci sono lo staff medico viola e alcuni dirigenti. A breve il giocatore verrà sottoposto a tac. Non ci sono però, lo specifichiamo, diagnosi ufficiali.





IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA

"La Fiorentina e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara #FiorentinaInter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva". Così una nota sui social del club viola. "Bove è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Sarà rivalutato nelle prossime 24h"