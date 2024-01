Malore per Gigi Riva; l'idolo del Cagliari ricoverato in ospedale ma è fuori pericolo Photo Credit: agenziafotogramma.it

Lo spavento è stato forte, ma ora la situazione sembra sotto controllo. Gigi Riva è ricoverato presso il reparto di cardiologia dell’ospedale Arnas Brotzu di Cagliari. Vi è arrivato ieri sera dopo un improvviso malore accusato mentre era nella sua casa in centro città. Con lui c’erano i figli Nicola e Mauro. Per il momento non sono ancora stati diffusi bollettini medici ufficiali. Secondo quanto filtra, si sarebbe trattato di un infarto . Rombo di Tuono, questo il suo soprannome, è stato sottoposto subito a una serie di controlli; sembra piuttosto concreta l’ipotesi di un piccolo intervento chirurgico da effettuare nei prossimi giorni, probabilmente una angioplastica che servirà per prevenire successive complicazioni.

UN SIMBOLO DELLA SARDEGNA

Gigi Riva – accanito fumatore - ha 79 anni, li ha compiuti lo scorso novembre. E’ diventato un idolo e un simbolo non solo sportivo per tutta la Sardegna: arrivato giovanissimo dalla provincia di Varese, con i suoi gol è stato il principale artefice dello storico scudetto conquistato dal Cagliari nel 1970. Nonostante molte offerte da squadre più prestigiose, non ha mai voluto lasciare l’isola. Che ora – compatta – fa ancora una volta il tifo per lui. Riva è stato una colonna anche della Nazionale: da calciatore ha contribuito alla vittoria del Campionato Europeo del 1968, poi da dirigente è stato a lungo capo delegazione degli Azzurri: un ruolo chiave per gestire i rapporti tra commissario tecnico e calciatori durante manifestazioni lunghe e stressanti come i Mondiali. Attualmente Gigi Riva è presidente onorario del Cagliari.