Maltempo, Matteo Lepore a RTL 102.5: "Macchina soccorsi partita, servono uomini e mezzi"

MATTEO LEPORE A RTL 102.5: “SITUAZIONE SERIA NELL’AREA METROPOLITANA CON ARGINI ROTTI E PAESI EVACUATI E NELLE AREE DI MONTAGNA CON FRANE E STRADE CHIUSE”

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore commenta su RTL 102.5 l’alluvione che sta compendo l’Emilia-Romagna e la situazione nel capoluogo romagnolo. «A Bologna scuole chiuse ieri e oggi, vedremo domani. La situazione è complicata su tutta l’area metropolitana. Le esondazioni interessano sia il torrente Ravone, nella zona di Via Saffi e dintorni, dove abbiamo chiesto alle persone di andare al primo piano, sia il fiume Savena e il Navile. Bologna è attraversata da diversi fiumi e canali, salendo il livello idrometrico anche il capoluogo inizia ad avere problemi. A Bologna non ci sono dispersi, non abbiamo particolari problemi da rilevare sull’incolumità delle persone. La situazione è più seria nell’area metropolitana con argini rotti e paesi evacuati, e nelle aree di montagna, con frane e strade chiuse», dichiara Matteo Lepore a Non Stop News.

Sulle previsioni meteo «Non è il caso di fare previsioni ottimistiche. La macchina dei soccorsi è partita. Già eravamo preallertati con tante colonne della Protezione Civile sul posto, i vigili stanno lavorando su tutto il territorio. Regione e governo si stanno parlando, la priorità ora è dare mezzi e uomini ai comuni colpiti. Ci sono tanti fiumi esondati e tante frane e non riusciamo a coprire tutte le situazioni, serve supporto. Voglio ringraziare tutti quelli che stanno lavorando. In questo momento è importante collaborare. Invito la popolazione a seguire i consigli delle autorità, non usare mezzi e non uscire in strada», conclude