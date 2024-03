Maltempo: neve al Nord, comuni isolati in Val d'Aosta, in Alto Adige, morto sedicenne per una valanga Photo Credit: agenziafotogramma.it

Sono ancora migliaia le persone isolate a causa delle valanghe cadute ieri in Valle d'Aosta. Alla galleria di Gaby sono iniziati i lavori di sgombero mentre nella notte è stata chiusa la strada regionale n. 24 della Val di Rhêmes a seguito della caduta di una valanga al confine tra i comuni di Rhêmes-Notre-Dame e Rhêmes-Saint-Georges. La nottata di isolamento è "trascorsa senza criticità", ha detto il sindaco di Gressoney. Nel comune sono bloccate tra le 2.500 e le 3.000 persone. Sono senza corrente elettrica quattro frazioni della parte alta del paese: Castel, Biela, Eckó e Noversch. Vista la chiusura della regionale, i tecnici non sono ancora potuti intervenire per ripristinare la linea. Problemi analoghi a Cogne, paese isolato dalla tarda mattinata di ieri per la chiusura preventiva della strada regionale 47 e dove si trovano poco meno di 2.000 persone.

Morto un sedicenne in Alto Adige

E' morto a soli 16 anni, in Val Passiria, Markus Raffl, un giovane del posto.Secondo quanto è stato ricostruito, il ragazzo sarebbe salito in quota, poco prima della chiusura degli impianti, per poi scendere a valle in un fuoripista. Durante la discesa è stato travolto dalla slavina. Il freeride, il fuoripista, è molto popolare tra i giovani in Alto Adige. Le discese nella neve fresca, lontano dalle affollate piste battute, spesso vengono immortalate con le action cam, le telecamerine montate sul casco.