Maltempo, tra stasera e domani allerta meteo in numerose regioni, per Lombadia e Sardegna allarme idrogeologico Photo Credit: AGENZIA FOTOGRAMMA,IT

In arrivo nuove perturbazioni, porteranno cali di temperatura al nord. calore nelle regioni del centro-sud

Nei prossimi giorni sulla penisola è atteso ancora maltempo con l'arrivo di tre perturbazioni. Che in qualche modo renderanno più uniforme lo stivale, che ancora adesso è diviso tra zone calde, in qualche caso più calde e zone, al nord, che il caldo lo prendono dagli impianti di riscaldamento. Al netto delle indicazioni inserite nel regolamento nazionale, ogni comune italiano ha la facoltà di emettere specifiche ordinanze per anticipare la data di inizio o per prorogare la data di scadenza del periodo in cui è possibile accendere i termosifoni. In Emilia- Romagna, dopo le recenti spallate del maltempo si prevede la possibilità di accendere il riscaldamento pubblico e domestico nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2024 e il 15 aprile 2025.

Più freddo al nord, al centro si alzano ancora le temperature Secondo le previsioni del sito www.iLMeteo.it, le perturbazioni in arrivo saranno figlie di un ex uragano che sta raggiungendo le Isole Britanniche e le spire instabili e perturbate raggiungeranno anche il bacino del Mediterraneo, compresa l'Italia. Tutti i fronti perturbati saranno alimentati da aria più fredda in quota e sospinti invece da intensi venti meridionali (Scirocco) che faranno aumentare le temperature soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. La tendenza annuncia una nuova perturbazione giovedì, poi tempo via via più stabile. La protezione civile dirama l’allerta per molte regioni Per le prossime ore sono previsti allarmi di vario genere. In Sardegna attenzione al rischio idrogeologico, in Liguria allerta sino a rosso per il giorno otto. Rossa è anche la situazione per la Lombardia. Allerta arancione per altre sei regioni, tra cui Toscana e Lazio, per precipitazioni intense.



