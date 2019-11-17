Maltempo, valanga in Val Martello, non ci sarebbero vittime

Redazione Web

17 novembre 2019, ore 11:45

In alcuni punti la neve ha raggiunto il primo piano delle case

In val Martello è scesa la cosiddetta valanga "Eberhoefer", che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell'elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti. La valle attualmente è isolata, mentre sono in corso verifiche di eventuali dispersi in seguito al danneggiamento di alcune case. Secondo le prime informazioni, la valanga non avrebbe fatto vittime. Enorme masse di neve e di alberi sradicati si sono riversate a valle, invadendo le strade del paese, e raggiungendo in alcuni punti anche il primo piano delle case. Sono state chiuse trenta strade statali e provinciale, come praticamente tutte la strade secondaria di montagna. La statale della val Venosta è bloccata tra Laces e Coldrano per caduta sassi.

Maltempo
Neve
Val Martello
Valanga

