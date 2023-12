Mancano quattro giorni a Natale, è corsa al regalo perfetto. Rush finale per 3 italiani su 4

RUSH FINALE A quattro giorni dal Natale, non è più possibile rimandare: la corsa ai regali arriva allo sprint finale. Tra oggi e domani 3 italiani su 4 andranno a caccia del pensiero giusto, spendendo in media, in totale, 223 euro, il 13% in più rispetto allo scorso anno. A certificarlo, un’indagine di Confesercenti-Ipsos. A dare la spinta però anche l'aumento dei prezzi: al netto dell'inflazione sui beni, l'incremento di spesa sul 2022 si riduce al +6%. Solo un intervistato su quattro ha già terminato l'acquisto dei doni. Il 27% prevede di finire oggi, il 20% venerdì e il 17% sabato. Ma c'è anche chi, da vero amante del rischio, aspetterà la Vigilia, un buon 11%.