Marco Borriello "pizzicato" con Eleonora Preziosi. Il primo gossip del 2025? Ecco cosa c'è da sapere

Ha un nuovo amore. Ora Marco Borriello. uno del calciatori più ricercati dagli amanti del gossip, viene "pizzicato" in esclusiva dai fotografi del settimanale "Chi" - diretto da Massimo Borgnis.



Borriello è spasso per le vie di Milano con la figlia di Enrico Preziosi, presidente del Genoa. C'è del tenero tra Marco e la figlia di Preziosi? Pare proprio di sì ed il calciatore sembra che sia entrato in famiglia.

IL PASSATO: CALCIO, AMORI E GOSSIP

Calcio, prima di tutto. Ma anche tanto gossip con Belen e le copertine dei principali settimanali. Un fisico da urlo: muscoli e tatuaggi. Ora, però, Borriello sembra fare sul serio con Eleonora Preziosi: tra loro c'è complicità, feeling. E qualcuno legge nella scelta di mostrarsi in pubblico la voglia di ufficializzare la loro storia.

DOVE SI SONO CONOSCIUTI BORRIELLO E LA PREZIOSI?

Marco Borriello ed Eleonora Preziosi, per la verità, si conoscono da anni. Lei possiede una villa a Ibiza, dove l'ex calciatore è di casa (i suoi allenamenti sono diventati virali). I due, quindi, potrebbero essersi conosciuti lì. Lo scorso 16 ottobre, Borriello ha pubblicato una foto su Instagram scattata durante un pranzo in un ristorante di Ibiza: a tavola c'è tutta la famiglia, compresi Eleonora e Marco. Sembra, quindi, che la frequentazione sia ufficiale. Per davvero.