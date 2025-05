Mario Balotelli: "Non ho nulla da invidiare a Messi e Ronaldo"

"Il calcio è un mondo finto". Oppure: "Non ho nulla da invidiare a Messi e Ronaldo". Ed ancora: "Io e Mourinho eravamo due teste di cavolo, ma come carattere lui è peggio di me!". Sono alcune delle dichiarazioni rilasciate da Mario Balotelli, intervistato da Francesca Fagnani nella puntata di Belve in onda domani in prima serata su Rai2.

Belve, puntata martedì 27 maggio 2025: cosa ha detto Balotelli

Il calciatore è attualmente sotto contratto con il Genoa, ma con il club rossoblu da ottobre 2024 ha collezionato solo sei presenze:

"Ringrazio i tifosi che mi vogliono bene, ma ho fatto una scelta sbagliata per il tipo di società".

A proposito del suo futuro, SuperMario pensa all'America: "È difficile che giochi ancora in Italia o in Europa. Giocherò due o tre anni prima di smettere. Sarà un trauma atletico, ma quello che ruota intorno al calcio non mi mancherà”.

Sul paragone con Cristiano Ronaldo:

"Perché lui ha vinto 5 palloni d’oro e io no?. Si massacra di allenamenti, io no. Ha fatto bene, c’ha più soldi!”.

Quando Fagnani gli chiede quale sia stato il “peggior fallo subito”, l'attaccante che ad agosto compirà 35 anni non ha dubbi: "Da Totti! Gli ho scritto: perché mi hai dato un calcio? E lui disse: manco ti ho preso bene”.

Sul fallimento dell’Italia ai Mondiali 2014, Fagnani gli chiede se sia sentito il capro espiatorio?:

"Si gioca in undici. Tanti sono grandi e grossi ma si nascondono facilmente..."

Belve, gli altri ospiti della puntata del 27 maggio 2025

Nella puntata di Belve in onda domani sera su Rai2 saranno ospiti anche l'attrice Lunetta Saviano e l'imprenditore, ex patron della Sampdoria, Massimo Ferrero.

A impreziosire la serata, come consuetudine, per il momento musicale ci sarà Serena Brancale che interpreterà una cover. Non mancherà, infine, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve.

Belve, il programma di Francesca Fagnani

"Belve" è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Giorgio Cappozzo, Francesca Filiasi, Antonio Pascale, Andrea Punzo e Giovanni Todescan, con la consulenza autoriale di Giancarlo De Andreis. Regia di Mauro Stancati.