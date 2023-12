Mario Roggero, il gioielliere rapinato: "Per risarcire i ladri ho dovuto svendere le case di mia madre 96enne"

"Siamo frastornati, delusi e arrabbiati". Comincia così il racconto di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato in primo grado a 17 anni per aver ucciso, nel 2021, due ladri che avevano rubato nella sua gioielleria. Il suo racconto questa mattina su RTL 102.5, ai microfoni dell'Indignato Speciale.

"Ho sparato perché non trovavo mia moglie, temevo fosse tenuta in ostaggio"

"Perché ho sparato? Perché non trovavo mia moglie. Inizialmente la teneva stretta uno dei due banditi. La vedevo con i miei occhi, mentre l'altro ladro continuava a rovistare nella cassaforte. Il rapinatore mi dice: 'Dove sono i soldi?'. Mentre mi punta la pistola, vado sotto la cassa a prendere il denaro. In quel momento mi è venuto in mente che la pistola era sotto il cassetto da sei anni. Ho preso la pistola, l'ho estratta e lì loro sono scappati, ma nel frattempo non vedevo più mia moglie. In quel momento di affanno ero convinto l'avessero presa per tenerla in ostaggio. Esco dal negozio e sparo. Dopo aver sparato ho visto mia moglie all'ingresso del negozio, per me è stato un sollievo".





L'arma? "Era denunciata, non potevo utilizzarla all'esterno"

"Potevo detenere l'arma, era denunciata, non mi hanno mai revocato il porto d'armi, l'ho fatto decadere perché non mi serviva più. Non avevo il porto d'armi per uscire, quindi potevo utilizzarla solo all'interno del locale. I colpi sono comunque stati sparati in una nostra pertinenza".





"Per risarcire i ladri ho dovuto svendere le case di mia madre 96enne"

Poi il capitolo risarcimento. "Ho già versato 300mila euro di risarcimenti alle vittime, su suggerimento del mio avvocato. L'anno precedente è morta mia madre a 96 anni, io 300mila euro non li avevo. Noi siamo tre fratelli, ci ha lasciato due alloggi. Ho dovuto svenderli (compresa la casa in cui sono nato) per recuperare 290mila euro. Ora devo pagare altri 480mila euro di risarcimento".