Matera, 17enne fermato: avrebbe ucciso un suo coetaneo

22 maggio 2017, ore 10:25
Il ragazzo è stato a lungo ascoltato dalla polizia
In provincia di Matera, un ragazzo di 17 anni è stato fermato con l'accusa di aver ucciso un suo amico coetaneo. Il corpo della vittima è stato trovato ieri in un cantiere a Marconia di Pisticci. Nella notte il presunto responsabile è stato a lungo ascoltato dalla Polizia.
