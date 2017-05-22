Matera, 17enne fermato: avrebbe ucciso un suo coetaneo

Il ragazzo è stato a lungo ascoltato dalla polizia

In provincia di Matera, un ragazzo di 17 anni è stato fermato con l'accusa di aver ucciso un suo amico coetaneo. Il corpo della vittima è stato trovato ieri in un cantiere a Marconia di Pisticci. Nella notte il presunto responsabile è stato a lungo ascoltato dalla Polizia.

