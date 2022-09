Matteo Salvini ed Enrico Letta; arrivano le reazioni dei due grandi sconfitti della tornata elettorale

Il giorno dopo le elezioni, è il momento dei commenti. La vittoria del centrodestra ha il volto di Giorgia Meloni. Un volto che nelle prime dichiarazioni nella notte elettorale è stato pacato e rassicurante. Fratelli d’Italia ha trascinato la coalizione, con il suo 26%, e ha tolto tanti consensi alla Lega, precipitata sotto il 9%. Aria di sconfitta anche nel Partito Democratico, con Letta pronto a lasciare, non subito ma presto.





MATTEO SALVINI, NESSUNA AUTOCRITICA

In attesa della conferenza stampa della vincitrice, si è presentato davanti a telecamere e taccuini Matteo Salvini. Un sorriso tirato non è riuscito a dissimulare la delusione per l’esito del voto. “Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato. ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti; a questo giro ci sarà davvero un governo dei migliori, eletto dai cittadini” ha detto il leader leghista, che ha fatto i complimenti alla rivale-amica Giorgia Meloni e ha aggiunto: “Questa notte alle 4 mi sono messaggiato con Giorgia a cui faccio i complimenti. E' stata brava, è stata premiata l'opposizione. Fratelli d'Italia è stata brava a fare una forte opposizione e certo aver governato quasi due anni non è stato semplice, ma considerando come era la situazione lo rifarei”. Salvini ha fatto poca autocritica e ha sostenuto che la Lega ha pagato per essere stata in un governo di larghe intese: “Per la Lega stare al governo con Pd, M5s e Draghi non è stato semplice ma lo rifarei. Non oso immaginare cosa sarebbero stati altri 9 mesi con un governo confuso e litigioso il giudizio degli elettori è chiaro: hanno premiato coloro che hanno fatto opposizione e coloro che hanno fatto cadere il governo su un termovalorizzatore”. In chiusura Salvini ha chiosato: "Ieri sera sono andato a letto abbastanza incazzato, adesso mi sono alzato carico a molla. A Letta dico che è meglio avere il 9% e 100 parlamentari in maggioranza che il 18% e 100 parlamentari in opposizione”.