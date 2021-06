Max Gazzè in diretta su RTL 102.5: “Suonare dal vivo è la mia condizione fisiologica”

MAX GAZZÈ questa sera sarà protagonista della Suite 102.5 Prime Time Live con un concerto esclusivo in diretta in radiovisione su RTL 102.5.

“Stasera porterò un po’ di canzoni del mio nuovo disco, suonare dal vivo è la mia condizione fisiologica, mi sento a mio agio, lo so fare bene e con la band c’è una grande alchimia, un grande affiatamento e non vediamo l’ora”.

“Il titolo del mio ultimo album ‘La matematica dei rami’, l’ho scelto perché mi piaceva molto come concetto, rappresenta molte cose, sia il percorso che ho intrapreso per realizzare questo album, sia le molte identità che formano questo albero, che è sempre un bel simbolo”.





La ripresa dei live

“Spero che quest’estate si possano riprendere le attività come è stato la scorsa estate conoscendo anche meglio la situazione e l’organizzazione con tutte le misure necessarie per evitare i contagi, ma è importante riprendere l’attività perché tutta la categoria della musica che è in grande sofferenza, ha necessità, non è un’opzione riprendere a lavorare a pieno regime, ma una necessità”.

In studio, a condurre la “SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE”, Gigio D’Ambrosio che dialogherà con Max Gazzè e modererà l'interazione con i fan che interverranno in diretta. Si alterneranno così momenti di grande musica e curiosità. Lo show sarà trasmesso in Radiovisione su RTL 102.5 (Canale 36 DTT e 736 di Sky) e in streaming su rtl.it.

Al termine del live Max Gazzè raggiungeranno nella “Social Room” Paola Di Benedetto, top influencer, e Laura Ghislandi, per continuare a chiacchierare con i fan in collegamento per un meet&greet esclusivo via zoom. Anche questo momento di chiacchiere, curiosità e confronti dove l'artista incontra virtualmente il suo pubblico, è trasmesso su RTL 102.5 in diretta streaming sul sito rtl.it e sull’app.