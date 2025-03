Max Giusti a RTL 102.5: “Volevo uno spettacolo che facesse ridere dall’inizio alla fine e che non fosse banale. Ci sono voluti 3 anni ma sono davvero entusiasta”

Max Giusti è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e Ambra, per presentare il suo nuovo tour nei teatri più prestigiosi d’Italia: “Bollicine”. “Bollicine” perché Max vuole “stapparsi”, sprigionare tutta la sua energia e tirare fuori i pensieri accumulati in questi anni di “silenzio”. Max ha capito che le cose vanno dette, chiare e tonde, senza filtri. Ed è così che all’apice della sua maturità, personale e professionale, Max è pronto a dire le sue verità più scomode: i danni che ha creato il patriarcato alle donne ma anche agli stessi uomini, l’amore che è sempre più a tempo determinato, crescere figli con in testa dei modelli totalmente superati, essere un volto tv quando tutti dicono di guardare solo le serie, e tanto altro. Un flusso di coscienza irresistibile, un viaggio nei nostri tempi che porterà l’attore a dimostrare al pubblico che la gabbia del politicamente corretto, di cui tanto si parla, in realtà non è mai esistita. 5 anni di riflessioni, di scrittura, hanno dato vita a Bollicine, un vero e proprio distillato di comicità rivolto al futuro con zero nostalgia per il passato. Ai microfoni di RTL 102.5, Max Giusti ha raccontato: «L’idea di “Bollicine” nasce da come mi sentivo io, come le bottiglie di prosecco o spumante e quando le apri nemmeno tocchi la griglia che parte da sola. Mi sentivo così. Dentro c’è anche un pezzo di “Bollicine” di Vasco Rossi, per far divertire il pubblico e perché ci siamo cresciuti tutti. Ci sono voluti 3 anni per prepararlo, soprattutto gli ultimi 6 mesi totali. Volevo uno spettacolo che fosse contemporaneo, diretto, nuovo e raccontare come mi sentivo io. Volevo qualcosa che ti faccia ridere dall’inizio alla fine e soprattutto non lo volevo banale. È stato un lavoro durissimo, ma sono davvero entusiasta». In “Bollicine” non mancheranno le sue parodie cult e i suoi brillanti personaggi: Aurelio De Laurentiis e Alessandro Borghese. Le prossime tappe del tour includono Bologna, Biella, Milano, Borgosesia, Legnano, Civitavecchia, Lacedonia, Sassari, Reggio Calabria e Roma.





Gli altri progetti di Max Giusti

Max Giusti è sempre attuale, virale. Continua a collezionare milioni di views sul web ed è un punto riferimento per la comicità televisiva da “Il Gialappa's show”, che riparte su TV8 il 31 marzo, a “Che Tempo che fa”. Inoltre, in prima serata su Rai2 con “99 da battere”, Max Giusti conduce il nuovo game show prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove l’unica regola è non arrivare mai ultimi nelle sfide proposte puntata dopo puntata. Solo chi riuscirà ad arrivare fino alla fine e a battere gli altri concorrenti in gara si aggiudicherà il montepremi in palio di 99 mila euro. «Questa sera c’è l’ultima puntata, è un programma molto figo ed è stata forse l’esperienza più esaltante degli ultimi periodi per me» ha aggiunto Max Giusti in diretta su RTL 102.5.