Maxi tamponamenti sull'A1 per la nebbia, 30 mezzi coinvolti e 25 feriti

Mattinata di soccorsi complessi in A1 nel tratto tra Piacenza e Parma in direzione Bologna dove si sono verificati diversi incidenti per la nebbia. Una scarsa visibilità che ha interessato parte del nord Italia e che ha costretto 118 e vigili del fuoco a restare al lavoro da ore. Almeno tre i tamponamenti gravi e oltre una trentina i veicoli coinvolti. Ci sono 25 feriti, due dei quali in gravi condizioni. I due principali focolai di incidenti ad altezza Alseno (Piacenza) in direzione Bologna, tra i km 80 e 85. Poi maxitamponamenti a catena al km 88 tra Fidenza e Fiorenzuola, direzione Bologna, con almeno 6 km di coda prima della chiusura del tratto. Un altro maxi-incidente, con code, intorno al km 82. Il 118 ha inviato diversi mezzi e sono intervenuti anche i vigili del fuoco da Piacenza e Fiorenzuola.





Viabilità, riapre il tratto per Milano

Poco prima delle 11, sulla A1 Milano-Napoli è tornato percorribile, in direzione Milano, il tratto compreso tra Parma e il bivio A1/A21. Permane la chiusura del tratto in direzione Bologna. Si registrano ancora 4 km di coda, per tratto chiuso, tra Basso Lodigiano e il bivio A1/Inizio Complanare Piacenza in direzione Bologna. Inoltre, si registrano 5 km di coda in direzione Milano tra il bivio per la A1/A15 e Fiorenzuola. Agli utenti in viaggio verso Bologna, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Piacenza Ovest, sulla A21 Torino-Brescia, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in A1 a Parma. Per le lunghe percorrenze degli utenti in viaggio da Milano verso Bologna si consiglia di percorrere la A4 Milano-Brescia ed, a seguire, la A22 Brennero-Modena.