MECNA ANNUNCIA IL JOINT ALBUM “BROMANCE” CON IL COLLEGA COCO, UN’AMICIZIA CHE SA TRASFORMARSI IN MUSICA

Quando l’intesa è reale, il pubblico lo percepisce. La prova sono proprio Mecna e Coco che, in anni di collaborazione, connessione reciproca, amicizia, hanno saputo legare la loro musica ad un filo, che ci tiene uniti. E’ proprio per questo che la notizia di un album insieme stupisce la fanbase, che ormai da tempo (come si lascia intendere nel pezzo) aspettava.



Il singolo

Il 29 settembre scorso, i due artisti fanno uscire il singolo (che porta il nome dell’album) . La traccia esce inaspettatamente e senza troppe azioni di promozione. Ci emoziona subito, grazie alla capacità dei due artisti di saper comunicare, in modo così semplice e diretto, ciò che tutti noi spesso pensiamo.

Il pezzo parte in una nuvola di ricordi che si incastrano tra loro, proprio come le voci che li esternano; in questo puzzle di note i due amici pensano a ciò che spesso hanno rimandato, quelle cose che “ un giorno lo faremo” , e si uniscono in un pezzo che sa dire:” eccoci qua, finalmente”. "Bromance" vuol dire questo, è quel rapporto che silenzioso non sa morire, quei brani che aspettavano solo di essere partoriti, sebbene fossero scritti in loro già da tempo.

La traccia sa cambiare registro mantenendo un’ equilibrio. La prima parte del brano ci trasporta in quest’atmosfera intima, come se io, ascoltatrice, stessi origliando alla porta di due amici, che finiscono uno la rima dell’altro, che non sanno aspettare, che hanno voglia di parlarsi. All’entrata delle drums, nella seconda parte, la traccia prende ritmo e ci porta nel loro mondo, ci rende partecipi, ed accelera il ritmo mantenendo il mood.

L’importanza delle cose vere



Tra collaborazioni strategiche, unioni dissonanti ed altre azioni commerciali, che viaggiano sempre più lontano dalla purezza della musica, i due ci trasmettono quel tornare all' essenziale, retrocedere avanzando, e costruire il proprio ambiente. Ed è proprio in queste terre che si "viaggia" ascoltando i loro pezzi. A partire dalla più recente "for you", a "tu ed io", a "se mi perdo altrove", i due parlano senza mezzi discorsi, in quella lingua che conosciamo bene: la sincerità.

“Non ci speravi più, ma sai che L’abbiamo fatto per un motivo, Bromance dissi da quando non era f*go, non è vero l’amore che vedo in giro”, Mecna e Coco hanno unito le loro parole , le loro menti, ma perché? Forse ciò che resta vero è che i legami, quelli forti, sanno dare buoni frutti.