Medaglia Dirac, per la prima volta ad un'italiana il prestigioso riconoscimento scientifico

Sono due i grandi traguardi raggiunti da Alessandra Bonanno dopo una carriera già ricca di soddisfazioni: è la prima italiana a vincere la Medaglia Dirac, uno dei più prestigiosi riconoscimenti scientifici a livello internazionale . Inoltre, è la seconda donna in assoluto a cui viene assegnato questo premio. Bonanno è stata scelta insieme ad altri tre fisici di fama mondiale per i suoi studi sulle onde gravitazionali.





Chi è la vincitrice della Medaglia Dirac

Alessandra Buonanno, classe 1968, è laureata in fisica teorica all'Università di Pisa, dove ha conseguito anche un Master of Science. Dal 2014 lavora in Germania ed è a capo della divisione di Astrofisica e Relatività Cosmologica dell'istituto tedesco Max Planck di Potsdam. Dopo la laurea e il dottorato di ricerca in Fisica a Pisa, la ricercatrice ha collezionato esperienze prestigiose al Cern di Ginevra e all'Institut des Hautes Etudes Scientifiques, in Francia . Ha inoltre lavorato nel Laboratorio di Astrofisica e Cosmologia di Parigi, nell'Università del Maryland e nel 2014 è stata nominata co-direttrice dell'Istituto Max Planck per la fisica gravitazionale di Potsdam . Insieme ad Alessandra Bonanno, sono stati premiati con la Medaglia Dirac i fisici Thibault Damour, Frans Pretorius e Saul Teukolsky.





Le motivazioni del premio