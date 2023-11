Medio Oriente, 450 persone via da Gaza attraverso il valico di Rafah, Netanyahu: "Guerra giusta"

Quasi 90 palestinesi feriti e 450 persone con doppia cittadinanza e stranieri hanno lasciato Gaza questa mattina dopo che le autorità egiziane ne hanno annunciato l'apertura per la prima volta al pubblico. All’origine di tutto la mediazione operata dal Qatar con Egitto, Israele e Hamas - in coordinamento con gli Stati Uniti - per la liberazione di persone con doppia nazionalità e altri in gravi condizioni di salute. Intanto nel bombardamento israeliano sul campo profughi di Jabaliya sono morti sette ostaggi, tra cui tre stranieri. È quanto afferma Hamas.

Il premier Netanyahu: “E’ la guerra più giusta, avanti fino a vittoria”

"I nostri soldati sono caduti in una guerra, nessuna delle quali è più giusta: la guerra per la nostra casa". Sono le parole del premier israeliano Benyamin Netanyahu, intervenuto dopo la morte di 12 militari nei combattimenti di ieri a Gaza. "Sarà una guerra dura, e sarà lunga'', ha aggiunto, nell'esprimere cordoglio alle famiglie dei caduti. "Io prometto ai cittadini di Israele: porteremo a compimento l'opera, continueremo fino alla vittoria", ha sottolineato Netanyahu.

Commando Usa in Israele per aiutare liberazione ostaggi

Intanto numerosi commando statunitensi sono arrivati in Israele nelle scorse ore per aiutare nelle operazioni di liberazione dei 240 ostaggi catturati da Hamas e trattenuti a Gaza. Lo ha riferito la scorsa notte la televisione pubblica Kan citando fonti nel Pentagono. L’emittente ha aggiunto che l'Fbi, il Dipartimento di Stato ed esperti Usa in trattative su ostaggi sono già in contatto con la controparte israeliana per offrire consigli e possibili strade da seguire.