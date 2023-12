Medio Oriente: l'esercito israeliano avanza a Gaza Sud, irruzione nella base dell'intelligence di Hamas

Feroci combattimenti sono in corso da questa mattina a Gaza tra l'esercito israeliano e i terroristi di Hamas. Israele ha reso noto di aver fatto irruzione nella base del quartier generale militare della divisione di intelligence di Hamas a Khan Yunis mentre il vice segretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, ha lanciato un appello per un aumento "urgente" degli aiuti destinati alla popolazione a fronte di un nuovo "esodo di massa" verso il valico di Rafah, tra l'Egitto e il sud della Striscia. Secondo i media locali Circa 100 palestinesi sarebbero morti nei bombardamenti condotti dalle forze israeliane nell'ultimo giorno di guerra mentre altri 158 sarebbero rimasti feriti. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha parlato dei requisiti per la pace in un commento pubblicato sul Wall Street Journal. “Una volta che Hamas sarà distrutto, Gaza verrà smilitarizzata e la società palestinese inizierà un processo di deradicalizzazione", ha scritto Netanyahu “Gaza potrà essere ricostruita e le prospettive di una pace più ampia in Medi Oriente diventeranno realtà”, ha poi continuato il premier israeliano





IRRUZIONE NELLA BASE DELL'INTELLIGENCE DI HAMAS

L'esercito israeliano ha reso noto di aver fatto irruzione nella base del quartier generale militare della divisione di intelligence di Hamas a Khan Yunis, dopo essere avanzato ulteriormente nel Sud di Gaza. Il quartier generale dell'intelligence è responsabile di tutte le attività sensibili del gruppo terroristico - ha detto l'Idf - aggiungendo di aver localizzato nello stesso complesso anche un centro di comando della Jihad islamica palestinese. L'esercito ha riferito di aver trovato materiale di intelligence "molto prezioso" e ha fatto irruzione in diversi altri siti di Hamas. Le tv israeliane mostrano i video delle operazioni





NETANYAHU: "HAMAS DEVE ESSERE DISTRUTTO"

Nell’articolo sul Wall Street Journal Netanyahu ha spiegato: "Hamas deve essere distrutto, Gaza smilitarizzata e va fermata l'istigazione all'interno dell'Autorità nazionale palestinese" nei confronti di Israele. “Una volta che Hamas sarà distrutto, Gaza sarà smilitarizzata e la società palestinese inizierà un processo di deradicalizzazione, Gaza potrà essere ricostruita e le prospettive di una pace più ampia in Medi Oriente diventeranno realtà”, ha aggiunto. “Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e molti altri Paesi sostengono l'intenzione di Israele di distruggere il gruppo terroristico. Per raggiungere questo obiettivo, le sue capacità militari devono essere smantellate e il suo dominio politico su Gaza deve finire”, ha detto ancora.