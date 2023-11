Mi fanno male i capelli, un cortocircuito metatestuale dove il cinema diventa memoria

TRA CINEMA, VERITÀ E MEMORIA

Un gioco di campi e controcampi, tra realtà e finzione, tra vita e cinema, due facce della stessa medaglia che dialogano tra loro insistentemente per tutto l'arco narrativo. Nel film di Roberta Torre sembra come se il cinema smettesse di essere soltanto un simulacro per diventare una traccia reale e tangibile di una memoria passata. Le pellicole che hanno costellato la storia del nostro cinema, come strumento per colmare un trauma e per ricostruire un'identità smarrita.

Mi fanno male i capelli propone un cortocircuito metalinguistico, con una messa in scena ambiziosa e soluzioni visive di grande impatto. Una buonissima idea che però non viene sfruttata fino in fondo. La storia resta ferma sulle sue intenzioni di partenza, non evolve e finisce per rimanere statica. Ci si aspettava qualche guizzo in più, soprattutto nel finale. Ma tutto sommato siamo difronte ad un’opera inedita per il nostro cinema, un progetto da difendere per l'audacia e per l'abilità di trattare il tema della perdita della memoria attraverso l'uso della settima arte.